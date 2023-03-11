Нападающий «Салавата» высказался после второго периода. Клуб в 20 минутах от вылета

Нападающий «Салавата Юлаева» Глеб Кузьмин во втором перерыве шестого матча серии с «Адмиралом» пообещать борьбу в третьем периоде. Уфимский клуб уступает в счёте 1:2 после второго периода и находится на грани вылета из плей-офф КХЛ.

«Будем бороться за конца. За болельщиков, за себя. Без характера в хоккее делать нечего», — цитирует Кузьмина пресс-служба клуба.

«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию матча. Отметим, что «Салават» уступил во втором периоде по броскам со счётом 4:17. Всего после двух периодов матча «Адмирал» перебросал своего соперника со счётом 30:13. Отметим отсутствие в составе «Салавата Юлаева» из-за травмы лидера Александра Кадейкина, а также легионера Джоша Хо-Сэнга.