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Нападающий «Салавата» высказался после второго периода. Клуб в 20 минутах от вылета

Нападающий «Салавата» высказался после второго периода. Клуб в 20 минутах от вылета
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Нападающий «Салавата Юлаева» Глеб Кузьмин во втором перерыве шестого матча серии с «Адмиралом» пообещать борьбу в третьем периоде. Уфимский клуб уступает в счёте 1:2 после второго периода и находится на грани вылета из плей-офф КХЛ.

«Будем бороться за конца. За болельщиков, за себя. Без характера в хоккее делать нечего», — цитирует Кузьмина пресс-служба клуба.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 6-й матч
11 марта 2023, суббота. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
3-й период
3 : 2
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Хмелевски – 16:37 (5x4)   1:1 Шэн – 29:41 (5x5)   2:1 Емец – 33:11 (5x5)   2:2 Хмелевски (Башкиров) – 45:57 (5x5)   3:2 Берлёв (Емец) – 57:21 (5x5)

«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию матча. Отметим, что «Салават» уступил во втором периоде по броскам со счётом 4:17. Всего после двух периодов матча «Адмирал» перебросал своего соперника со счётом 30:13. Отметим отсутствие в составе «Салавата Юлаева» из-за травмы лидера Александра Кадейкина, а также легионера Джоша Хо-Сэнга.

«Салават» в трёх минутах от вылета! День плей-офф КХЛ. Онлайн «Салават» в трёх минутах от вылета! День плей-офф КХЛ. Онлайн
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