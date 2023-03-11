Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В концовке матча «Адмирал» — «Салават Юлаев» судьи выписали два необычных удаления

В эти минуты во Владивостоке проходит шестой матч серии «Адмирала» с «Салаватом Юлаевым». Идёт третий период, счёт равный — 2:2.

На 52-й минуте матча судьи дали удаление за неспортивное поведение защитнику «Адмирала» Юрию Паутову. Хоккеист дальневосточной команды одновременно со свистком сделал торможение со снежной крошкой, которая полетела в лицо голкиперу «Салавата» Илье Ежову. «Адмирал» все две минуты оборонялся в своей зоне и сумел отбиться.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

На 55-й минуте удаление за симуляцию получил хоккеист «Салавата Юлаева» Егор Сучков. Нападающий сделал «нырок» в попытке заработать нарушение у соперника. Примечательно, что во время объявления удаления на стадионе играла музыка из балета «Лебединое озеро».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.