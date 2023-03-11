«Адмирал» обыграл «Салават Юлаев» в шестом матче и вышел в следующий раунд плей-офф КХЛ

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл шестой матч серии первого раунда Кубка Гагарина между «Адмиралом» и «Салаватом Юлаевым». Победу в упорной борьбе одержал «Адмирал» со счётом 3:2.
Счёт в матче в конце первого периода открыл нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски. «Адмирал» провёл ударный второй период, по итогам которого перебросал соперника 17:4 и забросил две шайбы усилиями Павла Шэна и Ивана Емеца. В середине третьего периода Хмелевски оформил дубль после ошибки голкипера владивостокцев Никиты Серебрякова. В конце третьего периода хоккеисты «Салавата» замешкались при смене пятёрок и позволили хозяевам вновь выйти вперёд в счёте. Шайбу забросил Антон Берлёв.
Таким образом, «Адмирал» стал победителем серии со счётом 4-2 и вышел в 1/2 финала Восточной конференции КХЛ. Владивостокский клуб впервые в своей истории прошёл первый раунд плей-офф КХЛ.
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