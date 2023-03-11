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«Адмирал» обыграл «Салават Юлаев» в шестом матче и вышел в следующий раунд плей-офф КХЛ

«Адмирал» обыграл «Салават Юлаев» в шестом матче и вышел в следующий раунд плей-офф КХЛ
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Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл шестой матч серии первого раунда Кубка Гагарина между «Адмиралом» и «Салаватом Юлаевым». Победу в упорной борьбе одержал «Адмирал» со счётом 3:2.

Счёт в матче в конце первого периода открыл нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски. «Адмирал» провёл ударный второй период, по итогам которого перебросал соперника 17:4 и забросил две шайбы усилиями Павла Шэна и Ивана Емеца. В середине третьего периода Хмелевски оформил дубль после ошибки голкипера владивостокцев Никиты Серебрякова. В конце третьего периода хоккеисты «Салавата» замешкались при смене пятёрок и позволили хозяевам вновь выйти вперёд в счёте. Шайбу забросил Антон Берлёв.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 6-й матч
11 марта 2023, суббота. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 2
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Хмелевски – 16:37 (5x4)   1:1 Шэн – 29:41 (5x5)   2:1 Емец – 33:11 (5x5)   2:2 Хмелевски (Башкиров) – 45:57 (5x5)   3:2 Берлёв (Емец) – 57:21 (5x5)

Таким образом, «Адмирал» стал победителем серии со счётом 4-2 и вышел в 1/2 финала Восточной конференции КХЛ. Владивостокский клуб впервые в своей истории прошёл первый раунд плей-офф КХЛ.

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