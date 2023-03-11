Видео победного гола «Адмирала», выведшего клуб в исторический второй раунд плей-офф КХЛ
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Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл шестой матч серии первого раунда Кубка Гагарина между «Адмиралом» и «Салаватом Юлаевым». Победу в упорном матче одержал «Адмирал» со счётом 3:2.
Победный гол в матче на 58-й минуте забил нападающий «Адмирала» Антон Берлёв с передачи Ивана Емеца. Отметим ошибку уфимцев при смене составов, которая позволила хозяевам создать опасный момент и реализовать его.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
«Адмирал» выиграл серию со счётом 4-2 и прошёл в 1/2 финала Восточной конференции КХЛ. Впервые в истории клуб прошёл первый раунд плей-офф КХЛ.
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