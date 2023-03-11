Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Мн — СКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Эмоции Леонида Тамбиева после того, как «Адмирал» выбил «Салават» из плей-офф КХЛ

Эмоции Леонида Тамбиева после того, как «Адмирал» выбил «Салават» из плей-офф КХЛ
Комментарии

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл шестой матч серии первого раунда Кубка Гагарина между «Адмиралом» и «Салаватом Юлаевым». Победу в упорной игре одержал «Адмирал» со счётом 3:2.

Одновременно с финальной сиреной главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев эмоционально отреагировал на проход своей команды в следующий раунд. Тренер закрыл лицо руками на пару секунд и сделал глубокий выдох.

ВИДЕО

Отметим, что «Адмирал» впервые в своей истории прошёл во второй раунд плей-офф КХЛ. По итогам регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ команда заняла седьмое место в таблице Восточной конференции. Дальневосточная команда обыграла «Салават Юлаев» в серии со счётом 4-2.

Новость по теме
«Адмирал» обыграл «Салават Юлаев» в шестом матче и вышел в следующий раунд плей-офф КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023