Эмоции Леонида Тамбиева после того, как «Адмирал» выбил «Салават» из плей-офф КХЛ
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Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл шестой матч серии первого раунда Кубка Гагарина между «Адмиралом» и «Салаватом Юлаевым». Победу в упорной игре одержал «Адмирал» со счётом 3:2.
Одновременно с финальной сиреной главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев эмоционально отреагировал на проход своей команды в следующий раунд. Тренер закрыл лицо руками на пару секунд и сделал глубокий выдох.
Отметим, что «Адмирал» впервые в своей истории прошёл во второй раунд плей-офф КХЛ. По итогам регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ команда заняла седьмое место в таблице Восточной конференции. Дальневосточная команда обыграла «Салават Юлаев» в серии со счётом 4-2.
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