Защитник «Салавата Юлаева» не смог сдержать слёз после вылета клуба из плей-офф КХЛ
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Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл шестой матч серии первого раунда Кубка Гагарина между «Адмиралом» и «Салаватом Юлаевым». Победу в упорном матче одержал «Адмирал» со счётом 3:2.
«Салават Юлаев» проиграл серию со счёто 2-4 и вылетел в первом раунде Кубка Гагарина. Молодой защитник уфимского клуба Шакир Мухамадуллин не смог сдержать слёз после финальной сирены.
«Салават Юлаев» по итогам регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ занял второе место в таблице Восточной конференции. В прошлом сезоне уфимский клуб выбыл из борьбы за Кубок Гагарина во втором раунде, уступив «Трактору» в шести матчах. «Салават Юлаев» становился обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2010/2011.
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