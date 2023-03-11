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Главный тренер «Салавата» Козлов прокомментировал сенсационное поражение от «Адмирала»

Главный тренер «Салавата» Козлов прокомментировал сенсационное поражение от «Адмирала»
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал вылет уфимского клуба из плей-офф КХЛ.

«Комментарий по матчу? Обидное поражение. Игра была равной, соперник воспользовался своими шансами, их реализовал. Всё.

Многие матчи в серии складывались нелогично? Да, согласен. Нам голы залетели тоже необычные. Но ссылаться на это я не буду. Обидно, что так рано закончили сезон, хотя он для нас был неплохой.

Четыре броска во втором периоде? Мы начали период в меньшинстве, соперник воспользовался этим преимуществом, плюс болельщики их погнали вперёд. Не сказал бы, что во втором периоде у нас были какие-то провалы. Соперник удачно воспользовался своими шансами», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

«Адмирал» выиграл серию со счётом 4-2 и впервые в своей истории прошёл во второй раунд плей-офф КХЛ.

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