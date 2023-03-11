«Некоторым диванным экспертам…» Главный тренер «Адмирала» ответил на критику

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев поблагодарил болельщиков за поддержку в шестом матче серии с «Салаватом Юлаевым» (3:2), а также ответил на критику двукратного олимпийского чемпиона Александра Кожевникова. Дальневосточный клуб выграл серию со счётом 4-2 и впервые в своей истории прошёл первй раунд плей-офф КХЛ.

«Я хочу начать свой комментарий со слов благодарности Владивостоку, нашим болельщикам, которые на протяжении всего сезона поддерживали команду. Хочу сказать, что мне нравится Владивосток, я ценю, уважаю наших болельщиков. Это так, некоторым диванным экспертам. Дальше продолжать не буду по поводу этих ситуаций, что было на пресс-конференции. Те люди, которые должны её организовывать… Перебивать тренера два раза – это и есть неуважение болельщиков. А я их уважаю и респектую», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

Кожевников ранее называл Тамбиева временным тренером, который работает на сиюминутный результат и не заботится о развитии отечественных хоккеистов.