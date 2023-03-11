Тамбиев: до начала серии я сам до конца не верил, что мы можем пройти Уфу

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев поделился эмоциями от выхода владивостокского клуба в следующий раунд плей-офф.

«Серия была упорной, была огненная серия. Я буду аккуратен со словами, но я настолько горд этими ребятами. Даже сам скажу честно: я сам не ожидал, что они настолько могут из себя доставать и где-то прыгнуть выше головы. Всем понятно: если ставить на весы мастерство Уфы и наших ребят, конечно, фаворитом был «Салават Юлаев». Но умение слышать и слушать тренера и выполнять то, что от них требуется… Я не ожидал, что они могут так выполнять, терпеть и придерживаться плана на игру, стараться не удаляться.

Я, честно сказать, горжусь, что работаю с этими ребятами. Очень хочу сказать спасибо своему тренерскому штабу, который мне очень сильно помогает. Я считаю, что мы подарили большой праздник Владивостоку, большой праздник Приморскому краю, в принципе сотворили сенсацию. До начала серии я сам до конца не верил, что мы можем пройти Уфу. Но сейчас ребята настолько окрепли и сплотились… Эмоции перехлёстывают. Я весь сезон их держал, копил. Сейчас могу дать волю эмоциям. Это была крутая серия», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

«Адмирал» впервые в своей истории вышел во второй раунд Кубка Гагарина.