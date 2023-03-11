«Адмирал», выйдя во второй раунд плей-офф, установил ряд рекордов КХЛ

«Адмирал» обыграл «Салават Юлаев» в шестом матче серии со счётом 3:2 и впервые в истории вышел во второй раунд Кубка Гагарина. В своих трёх предыдущих плей-офф дальневосточники одерживали не более двух побед и в общей сложности выиграли лишь четыре матча.

Также «Адмирал» стал пятой командой в истории КХЛ и первой в Восточной конференции, которой удалось выиграть серию плей-офф, будучи посеянной седьмой в конференции или ниже, сообщает пресс-служба КХЛ. Это первый подобный случай в розыгрышах Кубка Гагарина с 2016 года.

«Салават Юлаев» шестой раз в истории КХЛ проиграл серию первого раунда плей-офф. Уфимский клуб завершил регулярный чемпионат на втором месте в таблице Восточной конференции КХЛ.

Напомним, «Адмирал» выиграл серию первого раунда Кубка Гагарина у «Салавата Юлаева» со счётом 4-2.