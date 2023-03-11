Каменский: победа «Адмирала» над «СЮ» — это здорово для развития хоккея во Владивостоке

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский прокомментировал результат серии первого раунда плей-офф КХЛ между «Адмиралом» и «Салаватом Юлаевым». С общим счётом 4-2 победу в серии одержала дальневосточная команда.

«Я в начале плей-офф говорил, что будут сюрпризы. Сезон прошёл ровно, конкуренция была большая. Побеждает сильнейший — на сегодняшний момент «Адмирал» оказался сильнейшим.

Болельщики очень рады. Это очень здорово для развития хоккея во Владивостоке. Здорово, когда есть живая конкуренция», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Адмирал» впервые в своей истории вышел во второй раунд Кубка Гагарина. Дальневосточный клуб стал первой командой в истории КХЛ выигравшей серию плей-офф с седьмого места Восточной конференции.