Сушинский: у «Адмирала» было намного больше желания, чем у «Салавата Юлаева»

Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский прокомментировал результат серии первого раунда плей-офф КХЛ между «Адмиралом» и «Салаватом Юлаевым». С общим счётом 4-2 победу в серии одержала дальневосточная команда.

«Уфа помастеровитее, но в целом команды одного уровня по этому сезону. У «СЮ» очень молодая команда и там не все ребята играли в плей-офф. «Адмирал» проводит хороший сезон, они хорошо шли. Но игра была равной. Просто у «Адмирала» было намного больше желания. Здесь очевидно видна тренерская работа», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Адмирал» впервые в своей истории вышел во второй раунд Кубка Гагарина. Дальневосточный клуб стал первой командой в истории КХЛ выигравшей серию плей-офф с седьмого места Восточной конференции.