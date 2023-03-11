Генеральный директор «Салавата Юлаева» отреагировал на вылет клуба из плей-офф КХЛ
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в своём телеграм-канале подвёл итоги шестого матча серии с «Адмиралом» (2:3) в Кубке Гагарина. Уфимский клуб уступил в серии со счётом 2-4 и вылетел из плей-офф КХЛ.
«Спасибо ребятам, которые бились весь сезон! Спасибо нашим болельщикам за их переживания», — написал Баширов.
«Салават Юлаев» шестой раз в истории КХЛ проиграл серию первого раунда плей-офф. Уфимский клуб завершил регулярный чемпионат на втором месте в таблице Восточной конференции КХЛ. «Адмирал» впервые вышел во второй раунд плей-офф КХЛ и стал первым клубом в истории лиги, занявшим седьмое место в таблице Восточной конференции и выигравшим серию.
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