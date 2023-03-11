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Онлайн-трансляция шестого матча первого раунда Кубка Гагарина «Нефтехимик» — «Ак Барс»

Онлайн-трансляция шестого матча первого раунда Кубка Гагарина «Нефтехимик» — «Ак Барс»
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Сегодня, 11 марта, в Нижнекамске пройдёт шестой матч серии 1/4 Восточной конференции КХЛ между «Нефтехимиком» и «Ак Барсом». Начало встречи — в 17:00 мск.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча. Также встречу можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале KHL Prime.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 6-й матч
11 марта 2023, суббота. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Ак Барс
Казань

Команды ранее дважды встречались между собой в плей-офф Кубка Гагарина (сезон-2012/2013 и сезон-2019/2020). Обе серии пришлись на первый раунд матчей на вылет и закончились всухую в пользу «Ак Барса». В сезонной серии прошедшего регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между этими командами три матча из четырёх выиграли казанцы. «Ак Барс» занял первое место в таблице Восточной конференции КХЛ, а «Нефтехимик» — восьмое.

В первом матче неожиданную победу в овертайме со счётом 3:2 одержали хоккеисты «Нефтехимика». Во втором матче хоккеисты «Ак Барса» взяли реванш — 4:1. Третья встреча также осталась за казанцами — 4:1. В четвёртом матче волевую победу со счётом 4:2 одержал «Нефтехимик». В пятом матче серии «Ак Барс» разгромил соперника со счётом 6:1.

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