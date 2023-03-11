Онлайн-трансляция шестого матча первого раунда Кубка Гагарина «Динамо» Минск — СКА

Сегодня, 11 марта, в Минске пройдёт шестой матч серии 1/4 Западной конференции КХЛ между минским «Динамо» и СКА. Встреча начнётся в 17:00 мск.
«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча. Также игру можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале KHL.
СКА досрочно стал обладателем Кубка Континента, завоевав этот трофей в третий раз в своей истории. Армейцы стали вторым клубом в истории КХЛ, выигравшим 50 и более матчей. Ранее это удавалось сделать ЦСКА, который одержал 53 победы в 62 играх сезона-2018/2019. СКА набрал 105 очков в 68 матчах текущего сезона-2022/2023.
В первом матче серии победу одержали минчане со счётом 6:4. Во второй встрече хоккеисты СКА взяли убедительный реванш со счётом 5:2. В третьем матче армейцы крупно обыграли минчан — 4:0. В четвёртой игре минчане одержали волевую победу со счётом 4:2. В пятом матче СКА одержал победу со счётом 6:3.
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