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Динамо Мн — СКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:10 Мск
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Онлайн-трансляция шестого матча первого раунда Кубка Гагарина «Динамо» Минск — СКА

Онлайн-трансляция шестого матча первого раунда Кубка Гагарина «Динамо» Минск — СКА
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Сегодня, 11 марта, в Минске пройдёт шестой матч серии 1/4 Западной конференции КХЛ между минским «Динамо» и СКА. Встреча начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча. Также игру можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале KHL.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 6-й матч
11 марта 2023, суббота. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
1-й период
1 : 1
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Алистров – 01:26 (4x5)   1:1 Глотов (Гребенщиков) – 02:30 (5x5)

СКА досрочно стал обладателем Кубка Континента, завоевав этот трофей в третий раз в своей истории. Армейцы стали вторым клубом в истории КХЛ, выигравшим 50 и более матчей. Ранее это удавалось сделать ЦСКА, который одержал 53 победы в 62 играх сезона-2018/2019. СКА набрал 105 очков в 68 матчах текущего сезона-2022/2023.

В первом матче серии победу одержали минчане со счётом 6:4. Во второй встрече хоккеисты СКА взяли убедительный реванш со счётом 5:2. В третьем матче армейцы крупно обыграли минчан — 4:0. В четвёртой игре минчане одержали волевую победу со счётом 4:2. В пятом матче СКА одержал победу со счётом 6:3.

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