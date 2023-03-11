«Для болельщиков это трагедия». Щитов назвал причины вылета «Салавата» в первом раунде

Бывший защитник «Салавата Юлаева» Никита Щитов поделился мыслями о поражении уфимцев в шестом матче серии первого раунда плей-офф с «Адмиралом» (2:3, 2-4). Подопечные Виктора Козлова вылетели из розыгрыша Кубка Гагарина — 2023. Щитов назвал причины, из-за которых «Салават» неудачно выступил в серии с «Адмиралом». Кроме того, бывший защитник юлаевцев поделился мыслями о продолжении работы Козлова в клубе.

«Я не ожидал такого результата и думал, что «Салават» выиграет в этой серии. Для начала надо сказать, что опыт работы главным тренером у Леонида Тамбиева больше, чем у Виктора Козлова. Плюс потрясающе выглядел вратарь «Адмирала» Никита Серебряков, он всю серию держал команду в игре. А голкипер «Салавата» Илья Ежов не выручил. Также уфимская команда не смогла сыграть активно в атаке, а на защитников соперника надо было оказывать большее давление. Реализация большинства тоже была не на высшем уровне. Почему команда не смогла показать достойную атакующую игру? Это загадка и вопрос к тренерскому штабу. Сказались и перелёты в этой серии. Можно сказать, что команды находились в равных условиях, но для «Адмирала» это было более привычным.

Для болельщиков «Салавата Юлаева» — это катастрофа? В Уфе очень трепетно к этому относятся. Болельщики переживают, они привыкли, что команда выигрывала кубки, была в призёрах. Для болельщиков это, конечно, трагедия. Теперь будут призывать к отставкам на всех уровнях. Главный клуб Республики вылетел, а соседи из Татарстана продолжают играть. Но это игра, а «Адмирал» — достойный соперник. Пусть руководители делают выводы, нужно сделать тщательный анализ. Вот «Трактор» даже не попал в плей-офф, а главного тренера не уволили, и я считаю, что это мудрое решение. В Челябинске сделали выводы и в следующем сезоне, может быть, будут играть в другой хоккей.

Виктора Козлова не нужно отправлять в отставку? Не считаю, что Козлова надо делать крайним, и я против его отставки. В регулярке он сработал достойно, а в плей-офф просто не хватило опыта. Всем людям свойственно ошибаться. Когда его назначали главным тренером, то знали, что у него нет опыта. Козлов — молодой специалист, пусть продолжит работать и извлечёт уроки из этого поражения. Но такое решение должно принимать руководство», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».