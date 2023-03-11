Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Мн — СКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Основной вратарь «Автомобилиста» Маттссон пропустит шестой матч серии с «Металлургом»

Основной вратарь «Автомобилиста» Маттссон пропустит шестой матч серии с «Металлургом»
Аудио-версия:
Комментарии

«Автомобилист» в официальном телеграм-канале объявил состав на шестой матч серии плей-офф КХЛ с «Металлургом».

Отмечается, что в Магнитогорск не поехал основной голкипер екатеринбургской команды Юхан Маттссон, получивший повреждение в пятой встрече. Кроме того, матч пропустит другой вратарь «Автомобилиста» — Владимир Галкин — «из-за проблем со здоровьем». По-прежнему отсутствует форвард Даниил Тарасов, находящийся в списке травмированных.

Всего тренерский штаб гостей взял на выезд 28 хоккеистов: трёх вратарей, девять защитников и 16 нападающих. Клуб подтянул к матчу двух молодых стражей ворот: Георгия Романова и Никиту Новосёлова.

Состав «Автомобилиста»:

Вратари: Георгий Романов, Игорь Бобков, Никита Новосёлов.
Защитники: Сергей Зборовский, Валерий Ситников, Денис Баранцев, Джесси Блэкер, Ефим Гуркин, Александр Щемеров, Ник Эберт, Никита Трямкин, Алексей Василевский.
Нападающие: Владимир Кузнецов, Кёртис Валк, Анатолий Голышев, Брукс Мэйсек, Георгий Белоусов, Патрис Кормье, Степан Хрипунов, Сергей Широков, Андрей Обидин, Павел Куликов, Стефан Да Коста, Виктор Неучев, Данил Романцев, Арсен Хисамутдинов, Олег Ли, Алексей Макеев.

Напомним, матч «Металлург» — «Автомобилист» состоятся 12 марта в Магнитогорске, начало — в 14:30.

Новость по теме
Основной вратарь «Автомобилиста» Маттссон получил травму. Вышедший Бобков пропустил трижды
Новость по теме
«Автомобилист» едва не упустил преимущество в пять шайб, но обыграл «Металлург»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023