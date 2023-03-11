Основной вратарь «Автомобилиста» Маттссон пропустит шестой матч серии с «Металлургом»

«Автомобилист» в официальном телеграм-канале объявил состав на шестой матч серии плей-офф КХЛ с «Металлургом».

Отмечается, что в Магнитогорск не поехал основной голкипер екатеринбургской команды Юхан Маттссон, получивший повреждение в пятой встрече. Кроме того, матч пропустит другой вратарь «Автомобилиста» — Владимир Галкин — «из-за проблем со здоровьем». По-прежнему отсутствует форвард Даниил Тарасов, находящийся в списке травмированных.

Всего тренерский штаб гостей взял на выезд 28 хоккеистов: трёх вратарей, девять защитников и 16 нападающих. Клуб подтянул к матчу двух молодых стражей ворот: Георгия Романова и Никиту Новосёлова.

Состав «Автомобилиста»:

Вратари: Георгий Романов, Игорь Бобков, Никита Новосёлов.

Защитники: Сергей Зборовский, Валерий Ситников, Денис Баранцев, Джесси Блэкер, Ефим Гуркин, Александр Щемеров, Ник Эберт, Никита Трямкин, Алексей Василевский.

Нападающие: Владимир Кузнецов, Кёртис Валк, Анатолий Голышев, Брукс Мэйсек, Георгий Белоусов, Патрис Кормье, Степан Хрипунов, Сергей Широков, Андрей Обидин, Павел Куликов, Стефан Да Коста, Виктор Неучев, Данил Романцев, Арсен Хисамутдинов, Олег Ли, Алексей Макеев.

Напомним, матч «Металлург» — «Автомобилист» состоятся 12 марта в Магнитогорске, начало — в 14:30.