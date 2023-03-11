Минское «Динамо» открыло счёт в матче со СКА, забив гол в меньшинстве

В эти минуты на стадионе «Минск-Арена» в Минске проходит очередной матч первого раунда Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Динамо» принимает санкт-петербургский СКА. К середине первого периода счёт равный — 1:1.

Минчане остались в меньшинстве уже на 27-й секунде встречи. Менее чем через минуту динамовцы убежали в опасную контратаку два в одного. Голкипер СКА Дмитрий Николаев справился с броском Владимира Алистрова, отбив шайбу щитком. Однако нападающий «Динамо» успел к подбору, добив шайбу под ближнюю штангу. Таким образом, минчане забили гол в меньшинстве.

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Отметим, что счёт в серии — 3-2 в пользу санкт-петербургской команды.