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Кто виноват в провале «Салавата Юлаева»?

Кто виноват в провале «Салавата Юлаева»?
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«Салават Юлаев» потерпел поражение в шестом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Адмиралом». Уфимцы уступили со счётом 2:3. Это поражение стало четвёртым для юлаевцев в серии — «Салават» завершил борьбу за Кубок Гагарина уже в первом раунде.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто виноват в провале „Салавата Юлаева“?»

Опрос можно пройти на сайте Quiz.

Отметим, что это лишь шестой случай в истории Континентальной хоккейной лиги, когда «Салават» не смог пройти первый раунд плей-офф. Юлаевцы завершили регулярку на второй позиции на Востоке. «Адмирал», в свою очередь, впервые в своей истории вышел во второй раунд розыгрыша Кубка Гагарина. Владивостокская команда стала первой командой в истории КХЛ, занявшей седьмую строчку в таблице Восточной конференции и выигравшей серию плей-офф.

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