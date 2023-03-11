«Нефтехимик» вышел вперёд в важнейшем матче сезона с «Ак Барсом»

В эти минуты на стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске проходит очередной матч первого раунда Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Нефтехимик» принимает казанский «Ак Барс». К концу второго периода счёт 2:1 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 34-й минуте при счёте 1:1 Дмитрий Воронков получил двухминутное удаление, нижнекамцы расположились в чужой зоне. Семён Кизимов отдал передачу на правый фланг, а Андрей Чивилёв мощно бросил в касание. Шайба пошла в противоход голкиперу казанцев Тимуру Билялову и залетела в ворота — 2:1.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Отметим, что счёт в серии — 3-2 в пользу казанской команды.