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Форвард СКА Жафяров послал своего одноклубника в нокдаун после жуткого столкновения

Форвард СКА Жафяров послал своего одноклубника в нокдаун после жуткого столкновения
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В эти минуты на стадионе «Минск-Арена» в Минске проходит очередной матч первого раунда Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Динамо» принимает санкт-петербургский СКА. К середине второго периода выигрывают гости — 2:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 25-й минуте минчане убежали в чужую зону, пытаясь организовать атаку. Однако у синей линии хоккеист «Динамо» потерял шайбу. В этом же эпизоде столкнулись защитник СКА Михаил Пашнин и его одноклубник, нападающий Дамир Жафяров. Форвард послал своего товарища по команде в нокдаун, попав ему плечом в лицо, — Пашнин рухнул на лёд. После этого защитник пришёл в себя и получил медицинскую помощь, вернувшись на скамейку запасных.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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