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СКА сломил сопротивление минского «Динамо» в шестом матче серии и вышел во второй раунд

СКА сломил сопротивление минского «Динамо» в шестом матче серии и вышел во второй раунд
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В Минске на стадионе «Минск-Арена» закончился шестой матч первого раунда плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Динамо» принимало санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2 (2:1, 1:1, 1:0). Таким образом, СКА выиграл серию и вышел во второй раунд плей-офф.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 6-й матч
11 марта 2023, суббота. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 4
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Алистров – 01:26 (4x5)   1:1 Глотов (Гребенщиков) – 02:30 (5x5)   1:2 Воробьёв (Хайруллин, Жафяров) – 08:06 (5x5)   2:2 Сапего (Мартынов) – 31:20 (4x5)   2:3 Педан (Глотов) – 32:33 (5x5)   2:4 Хайруллин (Комаров, Никишин) – 59:45 (en)

На второй минуте Владимир Алистров в меньшинстве вывел минчан вперёд. На третьей минуте Василий Глотов с передачи Святослава Гребенщикова сравнял счёт. На девятой минуте Михаил Воробьёв вывел СКА вперёд. Очки за результативные передачи получили Марат Хайруллин и Дамир Жафяров. На 32-й минуте Сергей Сапего после паса Игоря Мартынова сравнял счёт, забив второй гол в меньшинстве. Через 73 секунды Андрей Педан забросил третью шайбу в ворота минчан.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, счёт в серии стал 4-2 в пользу СКА. «Динамо» завершило борьбу за Кубок Гагарина.

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