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Рукопожатие Радулова и Леонтьева после завершения серии «Ак Барс» — «Нефтехимик»

Рукопожатие Радулова и Леонтьева после завершения серии «Ак Барс» — «Нефтехимик»
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Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов и главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев пожали друг другу руки в ходе послематчевой церемонии по завершении шестой встречи серии первого раунда плей-офф. Казанцы выбили нижнекамцев из розыгрыша Кубка Гагарина.

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Отметим, что в одном из матчей Радулов пытался спровоцировать Леонтьева, однако наставник нижнекамцев не поддался.

Напомним, в Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» закончился шестой матч первого раунда плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Нефтехимик» принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2 (1:1, 0:1, 3:0). Таким образом, «Ак Барс» выиграл серию и вышел во второй раунд плей-офф.

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