Леонтьев: мои парни — герои, поднялись со дна. Вряд ли кому-то ещё раз такое удастся

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал вылет команды из плей-офф КХЛ после поражения в матче с «Ак Барсом» (2:4, 2-4).

«Всё решают детали: где-то надо ловить на себя броски, где-то добежать или не удалиться. Из этого и состоит игра. Мы вели в счёте, контролировали ход матча, здорово играли в меньшинстве, но, повторюсь, нужно всем делать всё на сто процентов. Хороший праздник хоккея был в этом сезоне, мои парни — герои, поднялись со дна после десяти поражений подряд. Вряд ли кому-то ещё раз такое удастся.

«Ак Барс» мастеровитее и индивидуально сильнее оказался, хотя борьбу мы навязали, играли системно. И то, что дошли до седьмого матча, — это не случайность. Передаю привет болельщикам, которые писали нам только после поражений, было забавно читать. Спасибо болельщикам, которые весь сезон поддерживали нас. Спасибо СИБУРу, который помогает нам развиваться», — сказал Леонтьев на пресс-конференции.