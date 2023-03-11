Билялетдинов — о вылете «Салавата» от «Адмирала»: большого удивления не было

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов высказался после победы в матче с «Нефтехимиком» (4:2, 4-2) и выхода во второй раунд плей-офф КХЛ. Наставник казанской команды поделился мыслями о вылете «Салавата Юлаева» от «Адмирала» (2:3, 2-4).

«Поражение «Салавата» от «Адмирала»? Учитывая, как счёт игры складывался, и вообще вся серия, большого удивления не было. Я думал всё же, что Уфа сможет обыграть и будет седьмой матч, но этого не произошло.

Нет ли опасений от того, что «Адмирал» играет в обороне строже «Нефтехимика»? Вы задаёте вопросы наперёд», — сказал Билялетдинов на пресс-конференции.

Напомним, ранее во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл шестой матч серии первого раунда Кубка Гагарина между «Адмиралом» и «Салаватом Юлаевым». Победу во встрече одержал «Адмирал» со счётом 3:2.