В КХЛ установлен рекорд результативности в первом раунде плей-офф

Сегодня, 11 марта, было сыграно три встречи первого раунда плей-офф КХЛ. Суммарно было заброшено 17 шайб.
Как отмечается в официальном телеграм-канале КХЛ, был установлен рекорд результативности первого раунда плей-офф лиги. К этому моменту забито 248 голов. Предыдущее достижение держалось 12 лет. В первом раунде Кубка Гагарина — 2011 было заброшено 237 шайб.
Отметим, что средняя результативность первого раунда составляет 5,77 гола за матч. Это наивысший показатель в первых раундах плей-офф в истории КХЛ.
Эти достижения могут быть улучшены. В КХЛ ещё не определены три участника плей-офф, будет сыграно минимум ещё три встречи. Пока что ещё ничего не решено в сериях «Торпедо» — московское «Динамо» (3-2), ЦСКА — «Северсталь» (3-2) и «Автомобилист» — «Металлург» (3-2). Все эти команды завтра, 12 марта, проведут свои шестые матчи.
- 11 марта 2023
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