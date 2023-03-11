Главный тренер «Динамо» Вудкрофт прокомментировал вылет команды из плей-офф КХЛ

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал вылет команды из плей-офф КХЛ после поражения в шестом матче серии со СКА (2:4, 2-4).
«Хочу поблагодарить наших фанатов за поддержку в ходе всего сезона. Мы делали всё, чтобы они были довольны нашей игрой. Сегодня очень расстроен, что не удалось перевести серию в седьмую встречу. Благодарен игрокам, которые выложились на сто процентов, оставили всё на льду и дали бой очень сильному сопернику. Добавлю, что одним из основных моментов в этой серии стало то, что у нас получили повреждения игроки до начала и в ходе серии. Особенно это отразилось на линии обороны, нам не хватало глубины. В целом горд, как парни отдавались, бились. Для них была честь выступать здесь.
Чего не хватило сегодня для победы? Две ошибки нас подвели сегодня: мы забрасываем в меньшинстве, у нас появляется энергия, но тут же пропускаем голы, появляющиеся из-за невынужденных ошибок. Эти шайбы позволяли СКА вернуть импульс. Мы говорили всю серию, что это нам нужно удерживать импульс после заброшенных шайб», — сказал Вудкрофт на послематчевой пресс-конференции.
- 11 марта 2023
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