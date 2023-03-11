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Стали известны партнёры Овечкина на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс»

Журналист Роман Стаббс на своей странице в «Твиттере» объявил, в каких сочетаниях «Вашингтон Кэпиталз» начнёт матч регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс».

Нападающий «Кэпс» Александр Овечкин сыграет в звене с россиянином Евгением Кузнецовым и канадцем Томом Уилсоном. Защитник Александр Алексеев начнёт встречу в третьей паре — с Мэттом Ирвином.

Полностью звенья «Вашингтона» в преддверии матча с «Айлендерс» выглядели так:

Овечкин — Кузнецов— Уилсон;

Милано — Строум — Оши;

Манта — Бекстрём — Смит;

Шири — Дауд — Обе-Кюбель.

Сандин — ван Римсдайк;

Фехервари — Йенсен;

Ирвин — Алексеев.

В воротах — Дарси Кемпер.

Напомним, «Вашингтон» в гостях сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс». Старт встречи — в 3:30 мск.