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Стали известны партнёры Овечкина на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс»

Стали известны партнёры Овечкина на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс»
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Журналист Роман Стаббс на своей странице в «Твиттере» объявил, в каких сочетаниях «Вашингтон Кэпиталз» начнёт матч регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс».

Нападающий «Кэпс» Александр Овечкин сыграет в звене с россиянином Евгением Кузнецовым и канадцем Томом Уилсоном. Защитник Александр Алексеев начнёт встречу в третьей паре — с Мэттом Ирвином.

Полностью звенья «Вашингтона» в преддверии матча с «Айлендерс» выглядели так:

Овечкин — Кузнецов— Уилсон;
Милано — Строум — Оши;
Манта — Бекстрём — Смит;
Шири — Дауд — Обе-Кюбель.

Сандин — ван Римсдайк;
Фехервари — Йенсен;
Ирвин — Алексеев.

В воротах — Дарси Кемпер.

Напомним, «Вашингтон» в гостях сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс». Старт встречи — в 3:30 мск.

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