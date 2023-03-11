«Потрачено». Пресс-служба КХЛ иронично отреагировала на вылет «Динамо» Мн из плей-офф

Пресс-служба КХЛ иронично отреагировала на вылет минского «Динамо» из розыгрыша Кубка Гагарина. По завершении шестого матча серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги в официальном телеграм-канале КХЛ появился пост, стилизованный под известную игру GTA.

«Потрачено», — написано на фото.

«Спасибо за сезон, «Динамо» Минск», — говорится в сообщении.

Напомним, в Минске на стадионе «Минск-Арена» закончился шестой матч первого раунда плей-офф Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местное «Динамо» принимало санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2 (2:1, 1:1, 1:0). СКА выиграл серию и вышел во второй раунд плей-офф. Минчане смогли выиграть лишь два матча из шести — первый (6:4) и четвёртый (4:2).

Новость по теме Главный тренер «Динамо» Вудкрофт прокомментировал вылет команды из плей-офф КХЛ