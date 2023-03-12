Расписание 12-го игрового дня плей-офф КХЛ: три клуба на грани вылета

Сегодня, 12 марта, пройдут шестые встречи первого раунда Кубка Гагарина. На текущий игровой день запланировано три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием 12-го игрового дня.

В 14:30 мск в Магнитогорске «Металлург» примет «Автомобилист». Хозяева площадки могут вылететь из розыгрыша Кубка Гагарина, если проиграют, поскольку екатеринбургская команда ведёт в серии — 3-2.

В 17:00 «Северсталь» в Череповце сразится с ЦСКА. Московские армейцы лидируют в серии — 3-2, так что им достаточно лишь одной победы, чтобы выйти в полуфинал Западной конференции.

В Москве в 17:00 местное «Динамо» примет «Торпедо». Нижегородцы выигрывают в серии — 3-2, так что бело-голубые стоят на грани вылета из плей-офф.

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