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Расписание 12-го игрового дня плей-офф КХЛ: три клуба на грани вылета

Расписание 12-го игрового дня плей-офф КХЛ: три клуба на грани вылета
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Сегодня, 12 марта, пройдут шестые встречи первого раунда Кубка Гагарина. На текущий игровой день запланировано три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием 12-го игрового дня.

В 14:30 мск в Магнитогорске «Металлург» примет «Автомобилист». Хозяева площадки могут вылететь из розыгрыша Кубка Гагарина, если проиграют, поскольку екатеринбургская команда ведёт в серии — 3-2.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 6-й матч
12 марта 2023, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург

В 17:00 «Северсталь» в Череповце сразится с ЦСКА. Московские армейцы лидируют в серии — 3-2, так что им достаточно лишь одной победы, чтобы выйти в полуфинал Западной конференции.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 6-й матч
12 марта 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
ЦСКА
Москва

В Москве в 17:00 местное «Динамо» примет «Торпедо». Нижегородцы выигрывают в серии — 3-2, так что бело-голубые стоят на грани вылета из плей-офф.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 6-й матч
12 марта 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Торпедо
Нижегородская область
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