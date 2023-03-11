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Журналист AP рассказал, кто может сменить Овечкина на посту капитана «Вашингтона»

Журналист AP рассказал, кто может сменить Овечкина на посту капитана «Вашингтона»
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Североамериканский журналист AP Стивен Уайно на своей странице в «Твиттере» поделился мыслями о том, кто может сменить российского нападающего Александра Овечкина на посту капитана «Вашингтон Кэпиталз».

«Я могу с уверенностью сказать, что «Кэпиталз» не обменяют Тома Уилсона ни сейчас, ни в ближайшее время. А может быть, и вообще. Вероятно, он сменит Алекса Овечкина на посту капитана», — говорится в сообщении.

Отметим, что в нынешнем сезоне 28-летний канадский нападающий принял участие лишь в 17 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил семь шайб и отдал три результативные передачи, суммарно набрав 10 очков. Значительную часть сезона Уилсон пропустил из-за тяжёлой травмы.

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