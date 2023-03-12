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Тренер «Миннесоты»: Капризов — самая смелая суперзвезда, какую вы когда-либо видели

Тренер «Миннесоты»: Капризов — самая смелая суперзвезда, какую вы когда-либо видели
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Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон поделился мнением о 25-летнем лидере команды Кирилле Капризове. Российский нападающий «дикарей» получил тяжёлое повреждение во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» и выбыл на три-четыре недели.

«Капризова не так-то просто уложить на лёд. Он очень решительный, не ныряет, не падает, не делает чего-то подобного. Если бы он делал такое, возможно, он бы не оказался в таком положении. Но он не падает на лёд просто так. Он пытается сделать всё возможное, чтобы оставаться на ногах, играть, попытаться забить гол, попытаться отработать в защите. Кирилл — самая смелая суперзвезда, какую вы когда-либо видели», — приводит слова Эвасона The Athletic.

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