Форвард «Миннесоты» — о травме Капризова: терять лучшего игрока всегда не легко

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Матс Цуккарелло высказался о травме российского форварда команды Кирилла Капризова. 25-летний лидер «дикарей» получил тяжёлое повреждение во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» и выбыл на три-четыре недели.

«Терять своего лучшего игрока никогда не будет легко. Потребуются усилия каждого игрока, чтобы заменить его. Я сомневаюсь, что кто-то один может — нет, ни один из нас. В лиге не так много игроков, которые могли бы. Так что мы просто должны приложить совместные усилия, у всех нас одна цель — попытаться выиграть.

Мы хотели бы побеждать с ним — как с другом и товарищем по команде, но прямо сейчас он может насладиться своими тремя-четырьмя неделями отдыха, запастись энергией и, надеюсь, подготовиться и вернуться в строй к плей-офф», — приводит слова Цуккарелло The Athletic.