The Athletic: каким бы крепким ни был Капризов, он не Бэмби. Травму сразу заметили

Журналист The Athletic Майкл Руссо рассказал об атмосфере в «Миннесоте Уайлд» после того, как лидер команды Кирилл Капризов получил травму. В матче с «Виннипег Джетс» защитник «реактивных» Логан Стэнли после столкновения с россиянином всем весом упал на соперника, придавив хоккеиста «дикарей» ко льду. Это оставило нападающего вне игры на три-четыре месяца.
Руссо также рассказал, как на травму отреагировали в команде, а также о реакции главного тренера «Миннесоты» Дина Эвасона.
«Если вы думали, что настроение в «Миннесоте» будет мрачным из-за новости о том, что Кирилл Капризов выбыл из игры на три-четыре недели из-за травмы нижней части тела, вы ошиблись.
Почему никто не ведёт себя так, будто небо рушится на землю?
Кирилл находится в одной шайбе от второго подряд сезона с 40 голами и уже несколько недель тащит атаку «Миннесоты» на своём горбу — Кирилл забил более 20% голов команды в этом сезоне. Но есть надежда, что в следующие три-четыре недели «Уайлд» научатся забрасывать без своей палочки-выручалочки и, что более важно, продолжат побеждать без одного из лучших игроков в хоккее.
Травма? Каким бы крепким ни был Капризов, он не Бэмби, поэтому травма сразу бросалась в глаза. Эвасон чувствовал, что Стэнли должны были удалить за задержку, потому что он зацепил Капризова перед тем, как упасть на него. Ему также сошла с рук чёткая задержка шайбы сразу после падения Капризова.
Но Эвасон не думал, что это грубейшая игра, требующая дополнительных штрафов. Это было просто неудачное стечение обстоятельств», — приводит слова Руссо The Athletic.
- 12 марта 2023
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