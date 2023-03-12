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Главный тренер «Миннесоты» прокомментировал травму Кирилла Капризова

Главный тренер «Миннесоты» прокомментировал травму Кирилла Капризова
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Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон поделился мнением о повреждении российского форварда Кирилла Капризова. 25-летний нападающий «дикарей» получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс». Из-за повреждения Капризов будет вынужден пропустить три-четыре недели.

Тем не менее, несмотря на потерю своего лидера, в «Миннесоте» царит хорошая атмосфера.

«Мы ничего не можем с этим поделать, верно? Мы будем двигаться вперёд, рады такому вызову. Все знают, что Кирилл значит для нашей команды — очевидно, очень много. Но для всех нас это хороший вызов — сделать шаг вперёд и не только забивать голы, но и продолжать играть так, как играет Кирилл, — упорно и энергично», — приводит слова Эвасона The Athletic.

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