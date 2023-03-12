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Игрок «Миннесоты»: сейчас мы в ином положении, чем во времена, когда Капризов доминировал

Игрок «Миннесоты»: сейчас мы в ином положении, чем во времена, когда Капризов доминировал
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Нападающий «Миннесоты Уайлд» Мэтт Болди поделился мнением о повреждении российского форварда Кирилла Капризова, из-за которого лидер «дикарей» выбыл на три-четыре недели. Кроме того, хоккеист, который может заменить 25-летнего россиянина, высказался о своём положении в клубе.

«Я стараюсь вносить свой вклад в каждом матче. На самом деле ты всегда думаешь об одном. Ты всегда хочешь забивать, ты хочешь отдавать голевые передачи, ты всегда хочешь играть эффективно и помогать команде. Иногда это идёт тебе на пользу, а иногда нет. Сейчас мы в ином положении, нежели во времена, когда Кирилл забивал и доминировал, поэтому я определённо хочу забрасывать немного больше», — приводит слова Болди The Athletic.

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