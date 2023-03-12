Дмитрий Куликов набрал первое очко в составе «Питтсбурга»

Российский защитник Дмитрий Куликов, обменянный перед дедлайном из «Анахайма» в «Питтсбург», набрал первое очко в составе «Пингвинз».

Куликов поучаствовал в голевой атаке «Питтсбурга» в матче с «Филадельфией», закончившейся заброшенной шайбой Микаэля Гранлунда. Встреча между «Питтсбургом» и «Флайерз» завершилась победой «Пингвинз» со счётом 5:1.

Куликов в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги принял участие в 64 матчах, набрав 16 (3+13) баллов. Его двухлетнее соглашение с кэпхитом $ 2,25 млн подходит к концу в нынешнем сезоне.

Куликов перешёл в «Анахайм» перед стартом этого сезона. Ранее он выступал за такие команды НХЛ, как «Миннесота Уайлд», «Эдмонтон Ойлерз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Виннипег Джетс», «Баффало Сэйбрз» и «Флорида Пантерз». Всего на счету Куликова 866 матчей в НХЛ, в которых он набрал 213 (45+168) очков.