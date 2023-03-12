Два ассиста Сергачёва и пас Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Чикаго»

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
В составе победителей дубль на свой счёт записал Брейден Пойнт, ещё одну шайбу в концовке встречи в пустые ворота соперника забросил Брэндон Хагель. Российскиф форвард Михаил Сергачёв записал в свой актив две результативные передачи. Его соотечественник, Никита Кучеров отметился одним ассистом.
Единственную шайбу гостей в этой встречи в свой актив записал Тейлор Рэддиш.
«Тампа» находится на третьем месте Атлантического дивизиона, «Чикаго» — на восьмом Центрального дивизиона.
В параллельном матче «Сент-Луис» на выезде обыграл «Коламбус» со счётом 5:2. Павел Бучневич и Алексей Торопченко отметились ассистами за «Блюз».
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