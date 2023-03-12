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Два ассиста Сергачёва и пас Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Чикаго»

Два ассиста Сергачёва и пас Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Чикаго»
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

В составе победителей дубль на свой счёт записал Брейден Пойнт, ещё одну шайбу в концовке встречи в пустые ворота соперника забросил Брэндон Хагель. Российскиф форвард Михаил Сергачёв записал в свой актив две результативные передачи. Его соотечественник, Никита Кучеров отметился одним ассистом.

Единственную шайбу гостей в этой встречи в свой актив записал Тейлор Рэддиш.

«Тампа» находится на третьем месте Атлантического дивизиона, «Чикаго» — на восьмом Центрального дивизиона.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 марта 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Пойнт (Хедман, Сергачёв) – 26:21 (5x5)   1:1 Рэддиш (Гуттман, Джонсон) – 45:23 (5x5)   2:1 Пойнт (Кучеров, Сергачёв) – 59:00 (5x5)   3:1 Хагель (Киллорн) – 59:58 (en)

В параллельном матче «Сент-Луис» на выезде обыграл «Коламбус» со счётом 5:2. Павел Бучневич и Алексей Торопченко отметились ассистами за «Блюз».

НХЛ - регулярный чемпионат
12 марта 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
2 : 5
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Саад (Бле, Шенн) – 07:19 (5x5)   1:1 Лайне (Годро, Бланкенбург) – 09:14 (5x4)   1:2 Кайру (Томас, Бле) – 13:37 (5x5)   1:3 Бле (Саад, Шенн) – 18:07 (5x5)   1:4 Кайру (Торопченко) – 52:15 (5x5)   2:4 Дженнер (Джонсон, Годро) – 55:55 (5x5)   2:5 Кайру (Томас, Бучневич) – 58:43 (en)
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