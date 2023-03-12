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«Бостон» быстрее всех в истории НХЛ одержал 50 побед за сезон в регулярке

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (0:2, 2:0, 1:0).

Для «Бостона» эта победа стала 50-й в нынешнем сезоне НХЛ. Таким образом клуб установил рекорд франшизы, затратив наименьшее количество матчей в истории на такое количество побед в одном сезоне. Ранее рекорд принадлежал «Детройту» (сезон-1995/96) и «Тампе» (сезон-2018/19), которые одержали 50 побед в 66 играх.

Напомним, в составе «Бостона» шайбы забросили Хампус Линдхольм, Патрис Бержерон и Гарнет Хэтэуэй. Российский защитник Дмитрий Орлов принял участие во втором голе «мишек», ассистировав капитану команды.

За «Детройт» отличились Эндрю Копп, забивший в меньшинстве, и Алекс Чиассон, отличившийся в большинстве. По ходу встречи «Ред Уингз» выигрывали со счётом 2:0.