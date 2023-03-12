Макдэвид уступает только Кучерову по очкам, набранным в одной регулярке НХЛ в XXI веке

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» обыграл «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 7:4.

В составе «Мэйпл Лифс» самым результативным игроком матча стал канадский форвард Митчелл Марнер, забросивший шайбу и оформивший ассистентский хет-трик. Лидер «Ойлерз» Коннор Макдэвид завершил матч с тремя (1+2) результативными действиями.

На счету капитана «нефтяников» в нынешнем сезоне теперь стало 55 голов и 72 результативные передачи в 67 матчах регулярки. 127 очков в отдельном сезоне — это личный рекорд Макдэвида. Ранее канадец набирал 123 очка. Это было в сезоне-2021/2022.

В XXI веке только один игрок набирал больше очков, чем Макдэвид в этой регулярке НХЛ. В сезоне-2018/2019 нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 128 очков в 82 матчах.