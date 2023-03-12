Куик вышел на первое место по выездным шат-аутам среди американских вратарей

Голкипер «Вегаса» Джонатан Куик оформил шат-аут в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (4:0). Вратарь вышел на первое место среди американских вратарей по «сухим» матчам в выездных матчах регулярки и плей-офф НХЛ. Куик сравнялся с Томом Барассо. У обоих вратарей по 27 шат-аутов в выездных матчах НХЛ. Третье место с 25 «сухими» матчами занимает Райан Миллер.
Куик был обменян в «Коламбус» перед дедлайном из «Лос-Анджелеса», с которым провёл всю карьеру и завоевал два Кубка Стэнли. Вратарь не провёл ни одного матча за «Блю Джекетс» и был обменян в «Вегас».
Напомним, в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Каролиной Харрикейнз» и «Вегас Голден Найтс». Матч закончился победой гостей со счётом 4:0.
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