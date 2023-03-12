Оформивший дубль Кузьменко признан второй звездой матча с «Оттавой»

В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Оттавой Сенаторз». Победу в матче одержали хозяева со счётом 5:2.

Российский нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко стал автором дубля и был признан второй звездой матча. Россиянин провёл на площадке 17 минут и 30 секунд, и чуть больше восьми минут из них — в большинстве. Форвард трижды бросил по воротам и один раз отобрал шайбу у соперника. Кузьменко в текущем сезоне НХЛ забил уже 32 гола.

Первой звездой матча был признан форвард «Ванкувера» Джей Ти Миллер с голом и результативной передачей.

Третья звезда матча — нападающий «косаток» Нильс Оман, забросивший шайбу и отдавший результативную передачу.