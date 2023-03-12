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«Миннесота» без Капризова обыграла «Сан-Хосе». У Барабанова результативная передача

«Миннесота» без Капризова обыграла «Сан-Хосе». У Барабанова результативная передача
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В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сан-Хосе Шаркс» и «Миннесотой Уайлд». Победу в матче одержали гости со счётом 5:2.

«Миннесота» провела матч без своего лидера Кирилла Капризова, который выбыл ориентировочно на месяц из-за травмы нижней части тела. Голом и результативной передачей отметились нападающие «Уайлд» Матс Цуккарелло и Маркус Юханссон. Голкипер Марк-Андре Флёри совершил 34 сейва. Российский нападающий «акул» Александр Барабанов отметился результативной передачей.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 марта 2023, воскресенье. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
2 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Сперджен (Цуккарелло, Хартман) – 01:44 (5x5)   1:1 Кутюр (Карлссон, Гертл) – 30:19 (5x4)   1:2 Годро (Юханссон, Фолиньо) – 38:03 (5x4)   1:3 Юханссон (Клингберг, Болди) – 40:30 (5x5)   2:3 Гертл (Кутюр, Барабанов) – 48:36 (5x4)   2:4 Цуккарелло (Хартман, Клингберг) – 51:00 (5x4)   2:5 Болди (Сперджен) – 58:03 (en)

«Миннесота» одержала девятую победу в 11 последних матчах.

В параллельном матче «Даллас» на площадке «Сиэтла» обыграл хозяев со счётом 4:3 в овертайме. Результативной передачей при победном голе в овертайме отметился российский нападающий «Старз» Евгений Дадонов.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 марта 2023, воскресенье. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
3 : 4
ОТ
Даллас Старз
Даллас
0:1 Хинц (Линделль, Хаканпяя) – 24:51 (5x5)   1:1 Эберле (Данн, Бенирс) – 27:41 (5x5)   1:2 Марчмент (Сутер, Делландреа) – 30:29 (5x5)   2:2 Донато (Спронг, Суси) – 50:03 (5x5)   3:2 Бьёркстранд (Веннберг, Данн) – 56:35 (5x4)   3:3 Павелски (Хинц, Хейсканен) – 58:50 (6x5)   3:4 Хейсканен (Доми, Дадонов) – 63:26 (3x3)
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