«Миннесота» без Капризова обыграла «Сан-Хосе». У Барабанова результативная передача

В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сан-Хосе Шаркс» и «Миннесотой Уайлд». Победу в матче одержали гости со счётом 5:2.
«Миннесота» провела матч без своего лидера Кирилла Капризова, который выбыл ориентировочно на месяц из-за травмы нижней части тела. Голом и результативной передачей отметились нападающие «Уайлд» Матс Цуккарелло и Маркус Юханссон. Голкипер Марк-Андре Флёри совершил 34 сейва. Российский нападающий «акул» Александр Барабанов отметился результативной передачей.
«Миннесота» одержала девятую победу в 11 последних матчах.
В параллельном матче «Даллас» на площадке «Сиэтла» обыграл хозяев со счётом 4:3 в овертайме. Результативной передачей при победном голе в овертайме отметился российский нападающий «Старз» Евгений Дадонов.
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