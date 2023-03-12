Кто сегодня выйдет во второй раунд плей-офф КХЛ?

Сегодня, 12 марта, пройдут шестые встречи первого раунда Кубка Гагарина. На текущий игровой день запланировано три матча. В Магнитогорске «Металлург» примет «Автомобилист». Хозяева площадки могут вылететь из розыгрыша Кубка Гагарина, если проиграют, поскольку екатеринбургская команда ведёт в серии — 3-2. «Северсталь» в Череповце сразится с ЦСКА. Московские армейцы лидируют в серии — 3-2. В Москве местное «Динамо» примет «Торпедо». Нижегородцы выигрывают в серии — 3-2, так что бело-голубые стоят на грани вылета из плей-офф.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Кто сегодня выйдет во второй раунд плей-офф КХЛ?»

Напомним, уже известны пять участников полуфиналов конференций. Во второй раунд плей-офф КХЛ уже вышли «Локомотив», «Авангард», «Адмирал», «Ак Барс» и СКА.