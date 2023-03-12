Судьи не дали Эвандеру Кейну проучить Бантинга за симуляцию в матче «Торонто» — «Эдмонтон»
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В Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Торонто Мэйпл Лифс» и «Эдмонтон Ойлерз». Победу в результативном матче одержали хозяева со счётом 7:4.
В середине третьего периода произошла стычка между форвардом «Эдмонтона» Эвандером Кейном и нападающим «Торонто» Майклом Бантингом. Кейн инициировал потасовку, пихая крагу в лицо Бантингу. Судьи вынуждены были остановить матч и разнять игроков, которые оказались на льду. По итогам потасовки обоим хоккеистам выписали двойные малые штрафы за грубость.
Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на Youtube-канале компании Sportsnet.
В прошедшем матче команды на двоих заработали 36 штрафных минут.
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