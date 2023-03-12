Э. Кейн о форварде «Торонто» Бантинге: он симулянт, судьи не должны разнимать драки с ним

Нападающий «Эдмонтона» Эвандер Кейн недоволен тем, что судьи не дают проучить симулянтов и разнимают драки с ними. В матче с «Торонто» Кейн хотел подраться с форвардом «Мэйпл Лифс» Майклом Бантингом, но судьи вмешались в потасовку.

«Я думаю, это забавно, вы получаете эти дешёвые удаления, а он любит нырять и приукрашивать, чтобы вывести вас из игры. Но судьи защищают таких парней от последствий их действий. Часто судьи мешают. Я думаю, что драки — отличный сдерживающий фактор для таких игроков и подобных действий. Бантинг — отличный пример того парня, который избегает последствий за свои действия на льду», — цитирует Кейна Sportsnet.

По итогам потасовки в середине третьего периода матча «Торонто» — «Эдмонтон» Кейн и Бантинг получили по четыре штрафные минуты за грубость.