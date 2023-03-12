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Онлайн-трансляция шестого матча плей-офф КХЛ «Металлург» — «Автомобилист»

Онлайн-трансляция шестого матча плей-офф КХЛ «Металлург» — «Автомобилист»
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Сегодня, 12 марта, «Металлург» в Магнитогорске в шестом матче серии примет «Автомобилист». Старт встречи запланирован на 14:30 мск. Команды обменялись гостевыми победами, а в пятом матче «Автомобилист» вышел вперёд в серии. Счёт в серии — 3-2 в пользу «Автомобилиста».

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча. Также встречу можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ».

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 6-й матч
12 марта 2023, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург

В сезонной серии из четырёх встреч «Автомобилист» одержал три победы при одном поражении. В первой встрече плей-офф Кубка Гагарина клуб из Екатеринбурга одержал победу со счётом 4:2. В следующей встрече «Металлург» взял реванш в дополнительное время – 3:2. В третьей игре вновь состоялся овертайм, по итогам которого верх взяли хоккеисты «Металлурга» со счётом 2:1. Четвёртую игру уверенно выиграли хоккеисты «Автомобилиста» со счётом 4:0. Пятый матч выиграл «Автомобилист» со счётом 6:3.

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