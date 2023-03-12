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112: хоккеист «Сочи» Артём Иванюженков задержан по подозрению в убийстве

112: хоккеист «Сочи» Артём Иванюженков задержан по подозрению в убийстве
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Хоккеист «Сочи» Артём Иванюженков задержан по подозрению в убийстве 23-летнего парня, сообщает телеграм-канал «112».

Нападающий «Сочи» является сыном депутата Госдумы Бориса Иванюженкова. Сообщается, что сейчас Артём Иванюженков находится на допросе. Мотив преступления пока неизвестен. Сын депутата не первый раз попадает в криминальные сводки. В 2020 году за рулём BMW X6 он сбил насмерть велосипедиста в Подмосковье.

24-летний форвард провёл в КХЛ 105 матчей, в которых набрал лишь пять очков — забросил одну шайбу и отдал четыре результативные передачи. Показатель полезности Иванюженкова составил «-27». Также форвард на протяжении трёх сезонов выступал в Северной Америке за различные клубы USHL, AHL и ECHL. Иванюженков имеет опыт выступления за юношеские и юниорские сборные России.

Борис Иванюженков являлся министром Российской Федерации по физической культуре, спорту и туризму с июня 1999 года по май 2000 года.

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