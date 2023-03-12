Стали известны подробности дела, по которому обвиняется хоккеист «Сочи» Иванюженков

Стали известны подробности дела, по которому обвиняется хоккеист «Сочи» Артём Иванюженков. Как сообщает телеграм-канал «112», компания праздновала день рождения в частном доме. В какой-то момент у гостей произошёл конфликт, 23-летнему парню нанесли ножевое ранение, он скончался на месте от кровопотери.

Также сообщается, что Иванюженков скрылся после убийства в подмосковном кафе. Сейчас с родственниками хоккеиста ведутся переговоры, чтобы подозреваемый добровольно явился в отдел. Сообщается, что несколько свидетелей указывают на Иванюженкова как на виновника убийства.

Напомним, нападающий «Сочи» является сыном депутата Госдумы Бориса Иванюженкова. В 2020 году за рулём BMW X6 Артём сбил насмерть велосипедиста в Подмосковье.