«Это полный провал». Кирилл Кольцов — о выступлении «Салавата Юлаева» в плей-офф КХЛ

Двукратный чемпион России в составе «Салавата Юлаева», двукратный обладатель «Золотого шлема» Кирилл Кольцов подвёл итоги сезона в исполнении уфимского клуба. «Салават» вылетел в первом раунде плей-офф, уступив в шести матчах «Адмиралу».

«Почему изначально люди предполагали, что «Салават Юлаев» сильнее «Адмирала»? В плей-офф на первый план выходят хоккеисты, которые делают разницу в игре. Этих людей в уфимской команде абсолютно не наблюдалось. Никого не хочу обидеть, но говорю по факту. Хоккеисты, которые были лидерами на протяжении регулярного чемпионата, должны были решать в этой серии. Они этого не сделали. Соответственно, вопросы идут к формированию команды.

Сейчас будет очень много критики, что и понятно. Но она должна быть конструктивной. Ту игру, которая была заявлена от руководства в начале сезона — атакующий хоккей с комбинациями — думаю, что мы не увидели. Тот хоккей, который ставился тренерским штабом, изначально был пропагандирован на оборону своих ворот. Мы не увидели красивых атак, смены мест от нападающих, красивой игры. Того, чем славился «Салават» на протяжении последнего десятилетия. Но не могут защитники, которые в других командах всегда играли в меньшинстве, закрывать большинство в «Салавате». Понятно, что сравнивать прошлую и сегодняшнюю команду нельзя. Мы в своё время выиграли три регулярных чемпионата подряд. Это сильное достижение, на которое никто особо не обращал внимания, как бы было всё привычно. Поэтому для всех сейчас это полный провал.

Да, мы все переживаем за команду, главное – провести грамотную работу над ошибками. И я всё-таки хотел бы сделать ставку на нашу молодёжь. В ней я вижу наше будущее.

Я уже как год не нахожусь в структуре клуба, не работаю на «Салават», но каждый день на арене в детской школе. Помогаю развиваться детям, делюсь опытом, часто выхожу с ними на лёд. За свой счёт покупаю им клюшки, форму, билеты на хоккей. Но с недавних пор один деятель из руководства клуба запретил мне их продавать. Думаю, что по своей какой-то личной неприязни и амбициям. Для меня это дикость, что человек занимается не тем, чем должен. От таких вещей во многом и зависит конечный результат в целом. А я абсолютно уверен, что будущее нашего хоккея в наших детях. Главное, чтобы каждый занимался своей работой и был компетентен в ней!» — сказал Кольцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.